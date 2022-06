Les Visites du Jeudi : Maison GOSSELIN Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Manche Saint-Vaast-la-Hougue Venez découvrir le monde du café. Paul, 5ème génération et Maître Artisan torréfacteur, vous initiera à l’art de la torréfaction. De la botanique aux techniques d’extraction, il vous expliquera tous les secrets du café. Visite toute l’année sur RDV. D’autres dates peuvent être proposées pour les démonstrations de torréfaction. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Durée : 1h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Venez découvrir le monde du café. Paul, 5ème génération et Maître Artisan torréfacteur, vous initiera à l'art de la torréfaction. De la botanique aux techniques d'extraction, il vous expliquera tous les secrets du café. Visite toute l'année sur RDV. D'autres dates peuvent être proposées pour les démonstrations de torréfaction. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Durée : 1h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 8 personnes.

maison.gosselin.lise@gmail.com +33 2 33 54 40 06 http://www.maison-gosselin.fr/

