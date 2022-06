Les Visites du Jeudi > Maison DEBRIX – Val de Saire Boucherie Montfarville Montfarville Catégories d’évènement: Manche

Montfarville

Les Visites du Jeudi > Maison DEBRIX – Val de Saire Boucherie Montfarville, 25 août 2022, Montfarville. Les Visites du Jeudi > Maison DEBRIX – Val de Saire Boucherie

2 Rue de la Madeleine Montfarville Manche

2022-08-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-25 17:00:00 17:00:00 Montfarville

Manche Montfarville Venez découvrir les coulisses de la charcuterie de la Maison DEBRIX et la façon de travailler les bons produits de nos agriculteurs. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire. Venez découvrir les coulisses de la charcuterie de la Maison DEBRIX et la façon de travailler les bons produits de nos agriculteurs. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire. val-de-saire-boucherie@orange.fr +33 2 33 23 14 16 http://www.maisondebrix.com/ Venez découvrir les coulisses de la charcuterie de la Maison DEBRIX et la façon de travailler les bons produits de nos agriculteurs. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire. Montfarville

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Montfarville Autres Lieu Montfarville Adresse 2 Rue de la Madeleine Montfarville Manche Ville Montfarville lieuville Montfarville Departement Manche

Montfarville Montfarville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfarville/

Les Visites du Jeudi > Maison DEBRIX – Val de Saire Boucherie Montfarville 2022-08-25 was last modified: by Les Visites du Jeudi > Maison DEBRIX – Val de Saire Boucherie Montfarville Montfarville 25 août 2022 2 Rue de la Madeleine Montfarville Manche

Montfarville Manche