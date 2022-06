Les Visites du Jeudi > Les Savons du bout d’la Presqu’île Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > Les Savons du bout d’la Presqu’île Vicq-sur-Mer, 18 août 2022, Vicq-sur-Mer. Les Visites du Jeudi > Les Savons du bout d’la Presqu’île

8 Le Bas de la Rue Gouberville Vicq-sur-Mer Manche Gouberville 8 Le Bas de la Rue

2022-08-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-18 17:30:00 17:30:00

Gouberville 8 Le Bas de la Rue

Vicq-sur-Mer

Manche Vicq-sur-Mer Venez découvrir les secrets de fabrication d’un savon à travers la méthode ancestrale de saponification à froid. Visite guidée et démonstration. A partir de 5 ans. Durée : 1h30.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 5 personnes. Venez découvrir les secrets de fabrication d’un savon à travers la méthode ancestrale de saponification à froid. Visite guidée et démonstration. A partir de 5 ans. Durée : 1h30.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 5 personnes. lespresquiles@sfr.fr +33 6 27 83 18 90 Venez découvrir les secrets de fabrication d’un savon à travers la méthode ancestrale de saponification à froid. Visite guidée et démonstration. A partir de 5 ans. Durée : 1h30.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 5 personnes. Gouberville 8 Le Bas de la Rue Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Vicq-sur-Mer Manche Gouberville 8 Le Bas de la Rue Ville Vicq-sur-Mer lieuville Gouberville 8 Le Bas de la Rue Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

Les Visites du Jeudi > Les Savons du bout d’la Presqu’île Vicq-sur-Mer 2022-08-18 was last modified: by Les Visites du Jeudi > Les Savons du bout d’la Presqu’île Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 18 août 2022 8 Le Bas de la Rue Gouberville Vicq-sur-Mer Manche

Vicq-sur-Mer Manche