2022-08-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-04 17:30:00 17:30:00 Venez découvrir les secrets de fabrication d’un savon à travers la méthode ancestrale de saponification à froid. Visite guidée et démonstration. A partir de 5 ans. Durée : 1h30.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 5 personnes.

