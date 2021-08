Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Les Visites du Jeudi > Les Délices d’Antain Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Les Visites du Jeudi > Les Délices d'Antain 2021-09-09 – 2021-09-09 Saint-Côme-du-Mont 8 Rue des Croix

Rendez-vous au chalet de vente des glaces de la ferme à Saint-Côme-du-Mont. Visite de l'élevage biologique de vaches jersiaises ainsi que du laboratoire de fabrication de produits laitiers. Trajet en voiture vers le second site d'élevage pour assister à la traite des vaches qui se terminera sur une dégustation des produits de la ferme : beurre, crème et glaces. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum.

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Saint-Côme-du-Mont 8 Rue des Croix Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.33576#-1.26603