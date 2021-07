Picauville Picauville Manche, PICAUVILLE Les Visites du Jeudi > Les Bouilles de Cauquigny Picauville Picauville Catégories d’évènement: Manche

PICAUVILLE

Les Visites du Jeudi > Les Bouilles de Cauquigny Picauville, 12 août 2021, Picauville. Les Visites du Jeudi > Les Bouilles de Cauquigny 2021-08-12 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-12 18:00:00 18:00:00 Amfreville 2 Route Hameau Flaux

Picauville Manche Picauville Dans le cadre de l’édition 2021 des “Visites du jeudi”, découvrez le métier d’agriculteur en visitant la ferme de l’exploitation “Les Bouilles de Cauquigny”.

Dans le cadre de l'édition 2021 des "Visites du jeudi", découvrez le métier d'agriculteur en visitant la ferme de l'exploitation "Les Bouilles de Cauquigny".

Les propriétaires vous partageront leur quotidien : veaux et vaches, collecte du lait, le processus de fabrication du fromage. La visite se termine autour d'une dégustation ! Durée 1h00 – Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Manche, PICAUVILLE Autres Lieu Picauville Adresse Amfreville 2 Route Hameau Flaux Ville Picauville lieuville 49.40172#-1.3772