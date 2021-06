La Lande-d'Airou La Lande-d'Airou La Lande-d'Airou, Manche Les Visites du Jeudi > L’Atelier Fil en Pattes La Lande-d’Airou La Lande-d'Airou Catégories d’évènement: La Lande-d'Airou

Manche

Les Visites du Jeudi > L’Atelier Fil en Pattes La Lande-d’Airou, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, La Lande-d'Airou. Les Visites du Jeudi > L’Atelier Fil en Pattes 2021-07-22 14:00:00 – 2021-07-07 19:00:00

La Lande-d'Airou Manche La Lande-d'Airou Vous voulez découvrir un atelier qui conjugue local et écologie ? Fil en pattes vous fera voyager vers les arts du fil, à travers des créations bébé, enfant et zéro déchets, des tissus, laines locales, ateliers créatifs pour tous, kits DIY mais aussi des créations d'artisans locaux… Venez nous rencontrer ! Visites les : 22 et 29 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h Capacité : 6 personnes. Gratuit. Infos au 02 33 49 98 53 ou au 07 85 71 44 90 ou à latelierfilenpattes@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: La Lande-d'Airou, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu La Lande-d'Airou Adresse Ville La Lande-d'Airou lieuville 48.81703#-1.28999