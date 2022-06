Les Visites du Jeudi > La Verdura Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Réville

Les Visites du Jeudi > La Verdura Réville, 21 juillet 2022, Réville. Les Visites du Jeudi > La Verdura

162 Route des Monts Réville Manche OT Cotentin – Le Val de Saire

2022-07-21 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-21 18:50:00 18:50:00 Réville

Manche Réville Visite des cultures légumières biologiques de la ferme. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 20 personnes. Prévoir des vêtements adaptés à la météo. Visite des cultures légumières biologiques de la ferme. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 20 personnes. Prévoir des vêtements adaptés à la météo. serviceclient@laverdura.fr +33 2 33 22 47 75 http://www.laverdura.fr/ Visite des cultures légumières biologiques de la ferme. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 20 personnes. Prévoir des vêtements adaptés à la météo. Réville

dernière mise à jour : 2022-06-24 par OT Cotentin – Le Val de Saire

Détails Catégories d’évènement: Manche, Réville Autres Lieu Réville Adresse 162 Route des Monts Réville Manche OT Cotentin - Le Val de Saire Ville Réville lieuville Réville Departement Manche

Réville Réville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reville/

Les Visites du Jeudi > La Verdura Réville 2022-07-21 was last modified: by Les Visites du Jeudi > La Verdura Réville Réville 21 juillet 2022 162 Route des Monts Réville Manche OT Cotentin - Le Val de Saire

Réville Manche