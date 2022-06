Les Visites du Jeudi > La Verdura

Les Visites du Jeudi > La Verdura, 11 août 2022, . Les Visites du Jeudi > La Verdura



2022-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-11 18:00:00 18:00:00 Visite des cultures légumières biologiques de la ferme. Durée : 2h.

Gratuit mais réservation obligatoire.

Limité à 20 personnes. Prévoir des vêtements adaptés à la météo. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville