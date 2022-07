Les Visites du Jeudi > La microferme des 1000 couleurs

Les Visites du Jeudi > La microferme des 1000 couleurs, 1 septembre 2022, . Les Visites du Jeudi > La microferme des 1000 couleurs



2022-09-01 – 2022-09-01 Venez visiter mon atelier/centre de formation et ma microferme tinctoriale en principe de permaculture. Vous y verrez indigo, garance, réseda et autres plantes utilisées dans la teinture naturelle. Possibilité de faire un mini atelier d’impression… dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville