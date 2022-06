Les Visites du Jeudi : La ferme du Manoir du Parc Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Les Visites du Jeudi : La ferme du Manoir du Parc

2022-07-07

Manche Au cœur du site médiéval, découvrez de nombreux animaux dont la plupart sont de race normande: volailles, moutons, cochons, chevaux…

Amateurs de patrimoine bâti et vivant, cette visite est pour vous! Durée : 1h30 min. Possibilité de commander un goûter normand sur réservation 48h avant. Au cœur du site médiéval, découvrez de nombreux animaux dont la plupart sont de race normande: volailles, moutons, cochons, chevaux…

