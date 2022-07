Les Visites du Jeudi > La ferme du Manoir du Parc

2022-08-25 – 2022-08-25 Au cœur du site médiéval, découvrez de nombreux animaux dont la plupart sont de race normande: volailles, moutons, cochons, chevaux…

Amateurs de patrimoine bâti et vivant, cette visite est pour vous ! Durée : 1h30 min. Possibilité de commander un… dernière mise à jour : 2022-07-08 par

