Les Visites du Jeudi > La Ferme du Jardin La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Les Visites du Jeudi > La Ferme du Jardin La Hague, 11 août 2022, La Hague. Les Visites du Jeudi > La Ferme du Jardin

1 route du Tôt Vauville La Hague Manche Vauville 1 route du Tôt

2022-08-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-11 18:00:00 18:00:00

Vauville 1 route du Tôt

La Hague

Manche La Ferme du Jardin, attenante au Jardin botanique de Vauville, présente une cinquantaine d’animaux issues de races patrimoniales de Normandie. Le parcours pédagogique de 3ha est agrémenté de panneaux informatifs et pour les plus petits, d’un espace pour caresser les animaux. La Ferme du Jardin, attenante au Jardin botanique de Vauville, présente une cinquantaine d’animaux issues de races patrimoniales de Normandie. Le parcours pédagogique de 3ha est agrémenté de panneaux informatifs et pour les plus petits, d’un espace… guillaume@jardin-vauville.fr +33 6 12 32 44 83 https://www.jardin-vauville.fr/ La Ferme du Jardin, attenante au Jardin botanique de Vauville, présente une cinquantaine d’animaux issues de races patrimoniales de Normandie. Le parcours pédagogique de 3ha est agrémenté de panneaux informatifs et pour les plus petits, d’un espace pour caresser les animaux. Vauville 1 route du Tôt La Hague

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse La Hague Manche Vauville 1 route du Tôt Ville La Hague lieuville Vauville 1 route du Tôt La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Les Visites du Jeudi > La Ferme du Jardin La Hague 2022-08-11 was last modified: by Les Visites du Jeudi > La Ferme du Jardin La Hague La Hague 11 août 2022 1 route du Tôt Vauville La Hague Manche

La Hague Manche