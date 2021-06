Saint-Sauveur-Villages Saint-Sauveur-Villages Manche, Saint-Sauveur-Villages Les Visites du Jeudi > Fierenz’âne Saint-Sauveur-Villages Saint-Sauveur-Villages Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Fierenz’âne Saint-Sauveur-Villages, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Sauveur-Villages. Les Visites du Jeudi > Fierenz’âne 2021-08-12 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-12 Vaudrimesnil 12 Rue de la Verte Mare

Saint-Sauveur-Villages Manche Saint-Sauveur-Villages Découverte de la savonnerie. Saponification à froid, lait d’ânesse, ânes du Cotentin, au coeur du bocage normand.

Durée 1h, visite gratuite. fierenzane@orange.fr +33 6 42 84 07 09 Découverte de la savonnerie. Saponification à froid, lait d’ânesse, ânes du Cotentin, au coeur du bocage normand.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Sauveur-Villages Autres Lieu Saint-Sauveur-Villages Adresse Vaudrimesnil 12 Rue de la Verte Mare Ville Saint-Sauveur-Villages lieuville 49.16867#-1.40243