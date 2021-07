Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer, Manche Les Visites du Jeudi > Ferronerie Picard – Duboscq Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

Manche

Les Visites du Jeudi > Ferronerie Picard – Duboscq Gouville-sur-Mer, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Gouville-sur-Mer. Les Visites du Jeudi > Ferronerie Picard – Duboscq 2021-07-08 – 2021-07-08

Gouville-sur-Mer Manche Découverte de la forge à l’ancienne.

Durée 1h30, visite gratuite. Découverte de la forge à l’ancienne.

Durée 1h30, visite gratuite. sarl.picard@orange.fr +33 2 33 17 02 25 Découverte de la forge à l’ancienne.

Durée 1h30, visite gratuite. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Gouville-sur-Mer Adresse Ville Gouville-sur-Mer lieuville 49.08798#-1.55636