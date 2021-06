Le Guislain Le Guislain Le Guislain, Manche Les Visites du Jeudi > Ferme des Bouclettes Le Guislain Le Guislain Catégories d’évènement: Le Guislain

Les Visites du Jeudi > Ferme des Bouclettes Le Guislain, 26 août 2021-26 août 2021, Le Guislain. Les Visites du Jeudi > Ferme des Bouclettes 2021-08-26 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-26 17:30:00 17:30:00

Le Guislain Manche Le Guislain Je vous invite à visiter ma bergerie et à découvrir mon laboratoire de fabrication de fromages et autres produits laitiers. Elevage biologique de brebis laitières. Visites les : 24 juin, 29 juillet et 26 août à 16h. Durée : 1h30. Capacité : 10 personnes. Gratuit.

Je vous invite à visiter ma bergerie et à découvrir mon laboratoire de fabrication de fromages et autres produits laitiers. Elevage biologique de brebis laitières. Visites les : 24 juin, 29 juillet et 26 août à 16h. Durée : 1h30. Capacité : 10 personnes. Gratuit.

Infos au 06 87 37 64 71 ou à virginie@fermedesbouclettes.fr

