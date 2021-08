Sainte-Cécile Sainte-Cécile Manche, Sainte-Cécile Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Sainte-Cécile Sainte-Cécile Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Cécile Manche Sainte-Cécile Petits et grands, venez faire l’apprenti fermier d’un jour ! La Ferme de Grémi vous propose une visite en pleine campagne avec leurs animaux. Au programme :

– Préparation du goûter des Porcs de Bayeux, élevés en plein air,

– Visite de la ferme et ses habitants comme Rozy, Rozé, Sasa et Pipinette qui adorent les gratouilles !

– Vente des produits de la ferme. Tenues et chaussures adéquates en fonction de la météo (idéalement une paire de bottes ou de chaussures résistantes, terrain pouvant être boueux.) Tarifs : 2,50€ par personne – Gratuit pour les -3 ans.

lafermedegremi@yahoo.fr +33 7 69 90 22 78

