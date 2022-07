Les visites du jeudi – Ecurie Leseigneur

Les visites du jeudi – Ecurie Leseigneur, 1 septembre 2022, . Les visites du jeudi – Ecurie Leseigneur



2022-09-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-01 Venez prendre l’air et vous détendre lors de promenades attelées avec notre Cob Normande ou nos ânes du Cotentin et ânes normands pour découvrir les marais par les voies vertes. Nous finirons par un goûter normand sur notre cité médiévale. Durée :… dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville