Manche

Les Visites du Jeudi > EARL Des Croûtes – Glace de la Ferme

1 Ferme de Morigny de haut Grosville Manche

2022-08-25 14:45:00 – 2022-08-25 Grosville

Au sein de notre exploitation laitière comptant environ 100 vaches, venez découvrir nos crèmes glacées et sorbets.

+33 6 47 92 47 15
https://www.glacedelaferme-grosville.fr/

1 Ferme de Morigny de haut
Grosville
Manche

Grosville Manche