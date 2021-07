Les Visites du Jeudi > Cidrerie Vincent Pichon Brécey, 12 août 2021-12 août 2021, Brécey.

Les Visites du Jeudi > Cidrerie Vincent Pichon 2021-08-12 16:30:00 – 2021-08-12 18:30:00

Brécey Manche Brécey

Producteurs récoltants, nous produisons nos pommes et les transformons. Découvrez notre entreprise familiale et notre passion pour l’élaboration des produits cidricoles (jus de pommes, cidres, AOC Pommeau de Normandie, AOC Calvados, cocktails au Calvados). Durée de la visite : 2h00. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Port du masque obligatoire et dégustation sous abri en extérieur. Sur réservation.

lebreceen@gmail.com +33 2 33 60 57 07

