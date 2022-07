LEs Visites du Jeudi > Cidrerie Théo CAPELLE Sotteville Sotteville Catégories d’évènement: Manche

Sotteville

LEs Visites du Jeudi > Cidrerie Théo CAPELLE Sotteville, 4 août 2022, Sotteville. LEs Visites du Jeudi > Cidrerie Théo CAPELLE

1 Le Haut de la Lande Sotteville Manche

2022-08-04 11:00:00 – 2022-08-04 Sotteville

Manche Sotteville La famille Capelle vous souhaite la bienvenue et vous parle de sa passion. Après un film « Du verger au verre », vous visiterez les locaux avec des explicaitions de la fabrication. Votre souvenir : la dégustation !

à 11h, 15h et 17h La famille Capelle vous souhaite la bienvenue et vous parle de sa passion. Après un film « Du verger au verre », vous visiterez les locaux avec des explicaitions de la fabrication. Votre souvenir : la dégustation !

à 11h, 15h et 17h theocapelle@wanadoo.fr +33 2 33 04 41 17 https://www.theo-capelle.com/ La famille Capelle vous souhaite la bienvenue et vous parle de sa passion. Après un film « Du verger au verre », vous visiterez les locaux avec des explicaitions de la fabrication. Votre souvenir : la dégustation !

à 11h, 15h et 17h Sotteville

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sotteville Autres Lieu Sotteville Adresse 1 Le Haut de la Lande Sotteville Manche Ville Sotteville lieuville Sotteville Departement Manche

Sotteville Sotteville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sotteville/

LEs Visites du Jeudi > Cidrerie Théo CAPELLE Sotteville 2022-08-04 was last modified: by LEs Visites du Jeudi > Cidrerie Théo CAPELLE Sotteville Sotteville 4 août 2022 1 Le Haut de la Lande Sotteville Manche

Sotteville Manche