Les Visites du Jeudi : Cidrerie de la Brique Saint-Joseph Saint-Joseph Catégories d’évènement: Manche

Saint-Joseph

Les Visites du Jeudi : Cidrerie de la Brique Saint-Joseph, 21 juillet 2022, Saint-Joseph. Les Visites du Jeudi : Cidrerie de la Brique

23 Route de la Brique Saint-Joseph Manche OT Cotentin – La Côte des Isles

2022-07-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-21 17:00:00 17:00:00 Saint-Joseph

Manche Saint-Joseph Visitez la « Cidrerie de la Brique » pour son savoir faire et pour y déguster ses produits ! Durée : 30 min.

Limité à 10 personnes. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Visitez la « Cidrerie de la Brique » pour son savoir faire et pour y déguster ses produits ! Durée : 30 min.

Limité à 10 personnes. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. contact@cidrerielabrique.com +33 2 33 40 19 27 http://www.cidrerielabrique.com/ Visitez la « Cidrerie de la Brique » pour son savoir faire et pour y déguster ses produits ! Durée : 30 min.

Limité à 10 personnes. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Saint-Joseph

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OT Cotentin – La Côte des Isles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Joseph Autres Lieu Saint-Joseph Adresse 23 Route de la Brique Saint-Joseph Manche OT Cotentin - La Côte des Isles Ville Saint-Joseph lieuville Saint-Joseph Departement Manche

Saint-Joseph Saint-Joseph Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-joseph/

Les Visites du Jeudi : Cidrerie de la Brique Saint-Joseph 2022-07-21 was last modified: by Les Visites du Jeudi : Cidrerie de la Brique Saint-Joseph Saint-Joseph 21 juillet 2022 23 Route de la Brique Saint-Joseph Manche OT Cotentin - La Côte des Isles

Saint-Joseph Manche