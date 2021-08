Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Les Visites du Jeudi > Atelier du cuivre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Venez découvrir le savoir-faire des dinandiers oeuvrant dans l’atelier du cuivre. La visite comprend : le visionnage d’un film de 15 min et la présentation des différents postes de travail dans l’atelier. Des explications sur l’utilisation du cuivre en cuisine vous seront précisées. Visites guidées tous les jeudis du 17 juin au 9 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h. Durée 1 h. Accueil 30 personnes maxi. Gratuit.

