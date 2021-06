Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Manche, Percy-en-Normandie Les Visites du Jeudi > Anica Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Catégories d’évènement: Manche

Percy-en-Normandie

Les Visites du Jeudi > Anica Percy-en-Normandie, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Percy-en-Normandie. Les Visites du Jeudi > Anica 2021-09-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-09 16:00:00 16:00:00

Un voyage dans l'atelier Anica. Je vous présenterai mon métier et nos différents savoir-faire : la conception, la fabrication du prototype, le moulage, la fonte, etc… Visites les 2 et 9 septembre à 14h. Inscription à atelieranica@gmail.com Durée : 1h30 à 2h.

atelieranica@gmail.com +33 6 15 88 36 07

