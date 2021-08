Les Visites du Jeudi > Alb’Atelier du Verre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 9 septembre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Les Visites du Jeudi > Alb’Atelier du Verre 2021-09-09 10:00:00 – 2021-09-09 10:45:00 Villedieu-les-Poêles 25 Rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Découvrez l’art du vitrail, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumières verre – Fusing – Technique Tiffany – Vente directe de nos productions.

Visites les : 17 et 24 juin, 1er juillet, 2 et 9 septembre à 10h et à 17h.

Durée : 45 min. Contact au 06 63 06 57 96 ou à alba.fabiola.lozano@gmail.com

alba.fabiola.lozano@gmail.com +33 6 63 06 57 96

