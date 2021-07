Les Visites du Jeudi > 9 de Cuir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Les Visites du Jeudi > 9 de Cuir 2021-07-08 – 2021-07-08 Villedieu-les-Poêles 19 Rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Venez découvrir, parmi les étapes de créations de sacs et autres objets en cuir : la teinture, la couture main, la sculpture sur cuir.

Visite les : 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 septembre à 11h et 15h.

Durée : 1h.

Infos au 06 41 39 58 60 ou à 9decuirs@ecomail.fr

9decuirs@ecomail.fr +33 6 41 39 58 60

dernière mise à jour : 2021-06-07 par