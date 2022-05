Les visites du Haras national du Pin, 1 avril 2022, .

Les visites du Haras national du Pin

2022-04-01 14:00:00 – 2022-10-02 17:00:00

Libre ou guidée, la visite du Haras est une découverte de l’ensemble du coeur historique du Haras du Pin. Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur, collection de voitures hippomobiles et parcours découverte, vous profitez d’une présentation complète du haras et de son évolution au fil des siècles. nLes visites du Haras, du château, la visite libre du parcours découverte de l’écurie n°1, les locations de vélos et voitures de golf électriques sont possibles pendant toutes les vacances scolaires. Les spectacles équestre dans le manège d’Aure , les promenades en attelage et les baptêmes poneys sont proposés du mercredi au dimanche. le Haras national du Pin est ouvert tous les jours d’Avril à fin Septembre : 10h à 18h net pendant les petites vacances scolaires de 10h30 à 12h et de 14h à 17h. nAccueil Groupes à partir de 20 personnes sur réservation toute l’année. Fermé les 25 décembre et le 1er janvier

