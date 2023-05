Les visites des jardiniers du Parc floral de Paris Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du lundi 01 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 :

Du lundi 10 avril 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h15

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h15

.Public adolescents adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit sous condition l’entrée du Parc floral est payante du 1er avril au 30 septembre.

Tarif plein : 2,50 €,

Tarif réduit : 1,50 €

Gratuit pour les moins de 7 ans. Les jardiniers du parc floral vous proposent de vous guider dans des ballades à la découvertes des collections végétales du parc floral de Paris. Du mois d’Avril au mois d’Octobre, les samedi dimanches et les jours fériés, Les jardiniers du parc floral vous proposent une visite thématique d’une heure à travers les collections botanique du parc. Visites guidées de environ 45 minutes

Départ à 15 h et 16 h30

RDV à l’intérieur du parc à l’entrée château du Parc floral. Le programme de visites du mois de Mai · Lundi 1 mai 2023 le Chemin de l’évolution et indigènes d’Île-de-France. · Samedi 6 mai 2023 les plantes médicinales et sauvages comestibles · Dimanche 7 mai 2023 les Bulbes du parc floral · Lundi 8 mai 2023 les Pivoines · Samedi 13 mai 2023 les Fougères rustiques · Dimanche 14 mai 2023 Découverte du jardin alpin · Jeudi 18 mai 2023 La Pinède · Samedi 20 mai 2023 Le Jardin alpin · Dimanche 21 mai 2023 Les Iris · Samedi 27 mai 2023 Les Arbres remarquables du parc · Dimanche 28 mai 2023 Les Pivoines Lundi 29 mai 2023 Les Iris Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

