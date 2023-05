Les visites des jardiniers du Parc floral de Paris Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Les visites des jardiniers du Parc floral de Paris Parc Floral de Paris, 8 mai 2023, Paris. Le lundi 08 mai 2023

de 16h30 à 17h15

Le lundi 08 mai 2023

de 15h00 à 15h45

.Tout public. gratuit sous condition L’entrée du Parc Floral de Paris est payante du 1er avril au 30 septembre. Visite guidée par un jardinier de la collection botanique des pivoines du parc floral. Les jardiniers du parc floral vous proposent une visite de presque une heure à travers les collections botanique du parc floral et particulièrement de la collection des pivoines.

Deux départs de visites la première à 15 h et la seconde à 16 h30.

rendez-vous dans le parc a proximité de l’entrée château de Vincennes. Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

DEVE, Frederic Combeau floraison des pivoines Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Parc Floral de Paris Paris

Parc Floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les visites des jardiniers du Parc floral de Paris Parc Floral de Paris 2023-05-08 was last modified: by Les visites des jardiniers du Parc floral de Paris Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris 8 mai 2023 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris