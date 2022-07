Les visites dégustation au Château de Montaner

Les visites dégustation au Château de Montaner, 28 juillet 2022, . Les visites dégustation au Château de Montaner



2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28 23:30:00 L’association Le Tailloir vous propose une expérience culinaire unique, sous forme de visite gastronomique du donjon.

Au croisement des traditions romaine, asiatique et arabe, la cuisine médiévale fait la part belle aux herbes et aux épices. Une dégustation par étage, un final mémorable au sommet au coucher du soleil. A partir de 19h.

Tarif 18€/personne Places limitées

Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29 dernière mise à jour : 2022-07-06 par

