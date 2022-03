Les Visites déguidées de Bertrand Bossard Jardins de la Chartreuse, 4 juin 2022, Villeneuve-lès-Avignon.

Les Visites déguidées de Bertrand Bossard

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins de la Chartreuse

Le comédien, auteur et metteur en scène Bertrand Bossard crée in situ des visites déjantées de sites patrimoniaux aux antipodes des traditionnelles visites, où le public passe du rire à la surprise dans une ambiance chaleureuse et détendue. Il propose de découvrir les dessous cachés du lieu mais brouille joyeusement le vrai du faux, la réalité de la fiction en réinventant ainsi avec talent et humour ses usages et ses fonctions. Des créations chaque fois uniques et insolites. À vivre en bande, en famille, ou en solitaire pour le plaisir de participer à cette forme de performance collective déridante et déroutante !

Tarif unique 10€

Un vrai-faux guide vous dévoile la Chartreuse comme vous ne l’aviez jamais envisagée.

Jardins de la Chartreuse 58 rue de la République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard



2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00