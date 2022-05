Les visites découvertes thématiques de Nolay Nolay, 9 juin 2011, Nolay.

Les visites découvertes thématiques de Nolay Nolay

2011-06-09 – 2999-12-31

Nolay Côte-d’Or Nolay

D’avril à septembre, l’Agence de Tourisme de Nolay vous propose de découvrir Nolay à travers différentes visites thématiques : visites guidées, visites gourmandes, OeNolay Tour… Suivez le guide passionné d’histoire locale et découvrez Nolay et son patrimoine de manière conviviale.

Visites possibles pour les groupes et les individuels.

ot@nolay.com +33 3 80 21 80 73 http://www.nolay.com/

Nolay

