du dimanche 20 juin au dimanche 29 août à La Minoterie de Lésigny 5€

Les esprits de la nature se sont donnés rendez-vous pour vous étonner. Humour et dépaysement garantis La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T12:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T12:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T12:00:00

