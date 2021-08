les visites de Michel “Sur les traces de Maurice Retour ” La Ferté Macé, 4 septembre 2021, La Ferté Macé.

les visites de Michel "Sur les traces de Maurice Retour " 2021-09-04

La Ferté Macé Orne

Visite guidée par Michel Louvel, historien local

sur le thème : “Sur les traces de Maurice Retour”, manufacturier fertois et mort au front en 1915 maison de Jacques retour le fondateur, maison natale de Maurice Retour Le tissage Retour et la blanchisserie Maison de l’oncle de Maurice Retour Maison de Maurice Retour Vitraux financés par la famille Retour Monument de la Victoire et Maurice Retour

départ de l’Office de Tourisme

sur réservation

