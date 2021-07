LES VISITES DE L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Haute-Goulaine.

LES VISITES DE L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DE GOULAINE 2021-07-10 – 2021-08-29

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

7.5 EUR Aux portes de Nantes et de son Vignoble, Goulaine est un château Renaissance de la Loire. Résidence d’une même famille depuis 1000 ans, ses salons témoignent de la richesse décorative du XVIIème siècle. Une visite pour petits et grands. Dès l’entrée dans la cour d’honneur, les visiteurs sont plongés au coeur de la Renaissance. Librement ou accompagné par un guide, Goulaine livre ses secrets. Édifié dans un écrin de verdure, ce joyau de la Renaissance dévoile ses trésors. Des cuisines du XVe siècle à la chambre du roi datant du XVIIe siècle, la visite vous entraîne dans les tourbillons d’une histoire fascinante avec de nombreuses anecdotes et légendes familiales. Pour le jeune public, la devise « apprendre en s’amusant » est la devise du site. En parallèle de la visite guidée ludique et adaptée aux enfants, une chasse au trésor, délivrée à la billetterie, permet de découvrir les espaces tout en recueillant les indices qui mèneront au trésor. Un quizz sur l’alimentation au Moyen âge est également proposé dans les cuisines du XVe siècle.

Le château de Goulaine est ouvert pendant les vacances d’été du 10 juillet au 29 août : tous les jours: 14h-18h30.

Pour les visites libres, la réservation n’est pas nécessaire.

Vous avez la possibilité de réserver en ligne vos billets via le site PATRIVIA, cliquez sur le lien internet ci dessous et laisser-vous guider

Visites libres et chasse au trésor en autonomie tous les jours de 14h30 à 18h et guidée à 14h30 et 16h30.

contact@chateaudegoulaine.fr +33 2 40 54 91 42

dernière mise à jour : 2021-06-21 par