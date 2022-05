Les visites de l’Agriculture : la route du lait Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel Saint-Denis-de-l'Hôtel Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel

À la Maison des pavées, Bruno Cordier vous présentera la vie des vaches laitières, de la naissance du veau à la production de lait. Découvrez ensuite tout le chemin que parcoure le lait avant d’être vendu en magasin, en passant par la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hotel. **On s’occupe de tout :** Rendez-vous à 13h45 au Campo Santo à Orléans Retour prévu aux alentours de 18h

Sur réservation

Vous avez sûrement déjà bu du lait, mais savez-vous comment est-ce qu’il arrive jusqu’à vous ? Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel 10 route de l’Aérodrome 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

