du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Ferme de la Porte

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture 2022, nous vous emmenons dans l’une des exploitations où est cultivé le blé utilisé dans le pain des burgers McDonald’s. Vous y découvrirez le fonctionnement complet de cette ferme (animaux, machines agricoles, préservation de la biodiversité…). **On s’occupe de tout :** Rendez-vous à 13h45 au Campo Santo**,** à Orléans. Retour prévu aux alentours de 18h.

Sur réservation

Et si vous visitiez la ferme à l’origine des pains des burgers McDonald’s ? Ferme de la Porte Rue de Launay 91480 Forges-les-Bains Forges-les-Bains Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

