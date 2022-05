Les visites de l’Agriculture : la route des spiritueux Ferme-distillerie de Faronville Outarville Catégories d’évènement: Loiret

Outarville

Les visites de l’Agriculture : la route des spiritueux Ferme-distillerie de Faronville, 17 juin 2022, Outarville. Les visites de l’Agriculture : la route des spiritueux

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Ferme-distillerie de Faronville

Le domaine de Faronville vous présente sa vodka entièrement faite maison. De la production de pommes de terre au vieillissement de l’alcool, vous découvrirez toutes les étapes de fabrication d’un spiritueux. **On s’occupe de tout :** Rendez-vous à 13h45 au Campo Santo**,** à Orléans. Retour prévu aux alentours de 18h.

Sur réservation

La vodka est le spiritueux le plus consommé au monde, saviez-vous que l’on en produit dans le Loiret ? Ferme-distillerie de Faronville 1 place de l’église de Faronville 45480 Outarville Outarville Faronville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

