Les visites de l’Agriculture : la route de la méthanisation Sologne agri Méthanisation Lamotte-Beuvron Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron

Loir-et-Cher

Les visites de l’Agriculture : la route de la méthanisation Sologne agri Méthanisation, 17 juin 2022, Lamotte-Beuvron. Les visites de l’Agriculture : la route de la méthanisation

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Sologne agri Méthanisation

GRDF et Florent Leprêtre vous accueillent dans le site de Sologne Agri Méthanisation afin de vous présenter toutes les étapes d’un procédé en plein essor, qui permet de produire de l’énergie renouvelable. **On s’occupe de tout :** Rendez-vous à 13h45 au Campo Santo**,** à Orléans. Retour prévu aux alentours de 18h.

Sur réservation

Saviez-vous que l’agriculture produit une nouvelle énergie verte 100% renouvelable ? Sologne agri Méthanisation 41600 Lamotte Beuvron Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher Autres Lieu Sologne agri Méthanisation Adresse 41600 Lamotte Beuvron Ville Lamotte-Beuvron lieuville Sologne agri Méthanisation Lamotte-Beuvron Departement Loir-et-Cher

Sologne agri Méthanisation Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamotte-beuvron/

Les visites de l’Agriculture : la route de la méthanisation Sologne agri Méthanisation 2022-06-17 was last modified: by Les visites de l’Agriculture : la route de la méthanisation Sologne agri Méthanisation Sologne agri Méthanisation 17 juin 2022 Lamotte-Beuvron Sologne agri Méthanisation Lamotte-Beuvron

Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher