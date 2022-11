Les Visites contées nocturnes, saison 4 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise Visites sur le thème « Une histoire de papiers peints » animées par le conteur Jean-Paul Mortagne.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire au 03 44 10 42 00 (nombre de places limité).

