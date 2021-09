Bordeaux Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) Bordeaux, Gironde Les Visites Constructives – Rencontre avec un architecte Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le 308 – Maison de l’Architecture coordonne l’action pédagogique “les Visites Constructives”. **Le 15 octobre 2021, une classe de CM2 de Bordeaux vient à la rencontre de Clémentine ROGER, Gayet Roger Architectes, dans son agence avant d’aller visiter un chantier de réhabilitation à une date ultérieure.** Ce projet “Visites Constructives”, à destination des élèves du CM1 à la 3ème, vise à faire découvrir l’acte de construire sous toutes ses formes et composantes et avec l’ensemble des acteurs et leurs métiers pour amener le public à comprendre comment la matière devient forme architecturale. Accompagné d’un architecte, depuis le site de production jusqu’à la réalisation de la construction, les Visites Constructives amènent aussi à comprendre comment l’architecte orchestre la transformation d’un programme fonctionnel en une construction tangible, intégrée à son environnement, tout en tenant compte des contraintes réglementaires, historiques, techniques, environnementales, etc. Les 4 temps du projet : – autour de la matière, – autour d’un chantier de construction, pour découvrir comment la matière, une fois transformée, permet l’édification d’un bâtiment et ce, avec le concours de plusieurs corps de métiers – autour d’une agence d’architecture / rencontre avec un architecte, pour comprendre son rôle d’orchestration dans le projet – la restitution, étape ultime des Visites constructives avec l’appropriation du propos par les élèves au travers d’une restitution à la convenance de l’enseignant.

Rencontre réservée à la classe uniquement

Journées nationales de l'architecture Le 308-Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux

