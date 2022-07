Les visites commentées du conservateur de la Chartreuse Molsheim, 6 juillet 2022, Molsheim.

Les visites commentées du conservateur de la Chartreuse

4 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

2022-07-06 10:00:00 – 2022-08-18 12:00:00

Molsheim

Bas-Rhin

Molsheim

EUR Grégory, le conservateur de la Chartreuse, vous fera visiter le cloître et les cellules des moines. Il détaillera les faces cachées du monument et du musée, puis un petit tour à la Fondation Bugatti et, pour terminer la matinée, une halte à l’exposition sur les mondes de Jacques Martin, cet illustrateur alsacien dont le personnage vedette est Guy Lefranc.

La visite est gratuite. Par contre, l’entrée au musée est payante et comprend également l’entrée aux expositions Jacques Martin de l’Hôtel de la Monnaie

Visite guidée du cloître et des cellules de la Chartreuse, du musée, de la Fondation Bugatti et de l’exposition Jacques Martin

+33 3 88 49 59 38

Grégory, le conservateur de la Chartreuse, vous fera visiter le cloître et les cellules des moines. Il détaillera les faces cachées du monument et du musée, puis un petit tour à la Fondation Bugatti et, pour terminer la matinée, une halte à l’exposition sur les mondes de Jacques Martin, cet illustrateur alsacien dont le personnage vedette est Guy Lefranc.

La visite est gratuite. Par contre, l’entrée au musée est payante et comprend également l’entrée aux expositions Jacques Martin de l’Hôtel de la Monnaie

Molsheim

dernière mise à jour : 2022-07-01 par