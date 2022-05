Les visites commentées de la ville 2022, 7 juin 2022, .

Les visites commentées de la ville 2022

2022-06-07 – 2022-06-07

“Entre château, vieilles arcades, églises, musées et parcs, Gien offre à ciel ouvert toutes ses richesses, et son patrimoine historique unique. Les quais des bords de Loire et le Vieux Pont ne sont pas en reste et sont propices à des promenades bucoliques au fil de l’eau.

Accompagnez l équipe de l Office de Tourisme lors d une visite commentée de la cité d Anne de Beaujeu, et découvrez-là au travers de ses quatre atouts : Loire, Châteaux, Faïence et vins…”

Venez découvrir les richesses de la cité Anne de Beaujeu lors d’une balade conviviale dans les ruelles de Gien, entre Loire, chateau, faience et coteaux du Giennois. Réservation recommandée.

OT Gien

dernière mise à jour : 2022-05-03 par