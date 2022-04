Les visites ateliers photographiques de la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Les visites ateliers photographiques de la MEP Maison Européenne de la Photographie, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 14h30 à 17h30

Le samedi 25 juin 2022

de 14h30 à 17h30

. payant 32€

Prenant pour point de départ les expositions en cours à la MEP – Maison Européenne de la Photographie, les visites ateliers invitent les 6-11 ans et 12-15 ans à la lecture et à la pratique de l’image. Les participants découvriront l’exposition du Studio, Lovesody – Motoyuki Daifu, ainsi que la Petite Galerie. Cette courte visite se poursuit avec un temps d’expérimentation photographique en lien avec la démarche de l’artiste. Avec la complicité d’un conférencier, le groupe se réunit au cœur des espaces d’expositions pour s’ouvrir à la création photographique, à partir de la découverte d’artistes. Un livret à compléter est remis aux participants, pour leur permettre de partager, de s’approprier l’œuvre et de garder une trace de leur visite. La visite se prolonge ensuite, dans l’espace des Ateliers, par un temps de pratique en regard de la démarche de l’artiste exposé, au cours duquel les apprentis photographes découvrent les notions essentielles du médium. Chaque visite-atelier fait l’objet d’une restitution pour chaque participant. Réservez vos places ! Programme : Sam. 11.06.2022 | Visite atelier pour les 12-15 ans – COMPLET Sam. 25.06.2022 | Visite atelier pour les 6-11 ans Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/visites-ateliers-2/ +33 (0)1 44 78 75 23 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

