du lundi 5 juillet au mardi 31 août à Château de Canon

« L’envers du décor » : découverte en famille d’un parcours ludique à l’intérieur du château. ### **Informations:** _**Horaires :**_

Du 5 juillet au 31 août

Tous les jours de 10h30 à 17h30 _**Tarifs :**_

Adulte : Supplément 4€

De 6 à 18 ans : 4€

« L'envers du décor » : découverte en famille d'un parcours ludique à l'intérieur du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

