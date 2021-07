Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Les visites actives d’Élise Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Les visites actives d’Élise Loches, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Loches. Les visites actives d’Élise 2021-07-18 – 2021-07-18

Loches Indre-et-Loire Découvrez Loches en compagnie d’Élise grâce à ces visites actives. C’est quoi une visite active ? Des activités insolites, des énigmes, des lieux peu connus, un moment ludique qui fait appel aux sens et à l’intuition, une balade pour découvrir de nouvelles facettes de la ville.

Visites limitées à 15 personnes. Réservation auprès de l’office de tourisme. Découvrez Loches en compagnie d’Élise grâce à ces visites actives. C’est quoi une visite active ? Des activités insolites, des énigmes, un moment ludique qui fait appel aux sens et à l’intuition, une balade pour découvrir de nouvelles facettes de la ville.

Réservation Office de Tourisme. info@loches-valdeloire.com +33 2 47 91 82 82 http://www.ville-loches.fr/ Découvrez Loches en compagnie d’Élise grâce à ces visites actives. C’est quoi une visite active ? Des activités insolites, des énigmes, des lieux peu connus, un moment ludique qui fait appel aux sens et à l’intuition, une balade pour découvrir de nouvelles facettes de la ville.

Visites limitées à 15 personnes. Réservation auprès de l’office de tourisme. Leonard de Serres dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Étiquettes évènement : Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.12927#0.9993