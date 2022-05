Les visites accompagnées : L’exposition André Even “Par les champs et par les grèves” Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Les visites accompagnées : L’exposition André Even “Par les champs et par les grèves” Quimperlé, 10 juin 2022, Quimperlé. Les visites accompagnées : L’exposition André Even “Par les champs et par les grèves” Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry Quimperlé

2022-06-10 11:00:00 – 2022-06-10 11:45:00 Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry

Quimperlé Finistère Le chant des champs

Un voyage dans l’univers de l’artiste, en parcourant les thèmes et les lieux de ses peintures. culture@ville-quimperle.fr https://www.quimperle.bzh/actualite/andre-even-par-les-champs-et-par-les-greves?fbclid=IwAR2Yb0qRFtaU9MQzxGfs6GufKFV0GAVf2Sqfb_CfUbfxg5576i5S9PLGhUI Le chant des champs

