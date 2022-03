Les visionnaires : une autre histoire de l’architecture Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 30 mars

Un film documentaire retraçant l’histoire des utopies urbaines des années 1950 à 1970, comme nouvelles manières de penser l’avenir de la ville et l’habitat. Des cités spatiales ou mobiles, maisons bulles, souterraines ou volantes, l’architecture devient alors un champ d’expérimentation sans pareil, porté par l’innovation technologique et s’ouvrant à de multiples territoires. Une co-production Rebecca Houzel, Petit à Petit production, Frac Centre, Bip TV, Cinaps TV, TV Tours Val de Loire, avec le soutien de Ciclic-Région centre en partenariat avec le CNC et avec la participation du Ministère de la Culture et de la Communication. Mercredi 30 mars à 21h20 Durée: 1h10 – Réservation conseillée (places limitées) RDV: UGC Sqy Ouest, Montigny-le-Bretonneux – Tout public – Gratuit Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. PROJECTION Projection du film documentaire, en présence du réalisateur Julien Donada. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

