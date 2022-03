Les Visionnaires / Salon du livre de SQY Vélodrome, 1 avril 2022, MONTIGNY-LE-BX.

Les Visionnaires / Salon du livre de SQY

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Vélodrome

C’est la naissance d’un salon littéraire résolument tourné vers l’avenir et les visions qu’en propose l’actualité éditoriale, à travers l’expression d’une grande variété de plus 80 auteurs contemporains français, européens et internationaux. Le thème inaugural choisi pour cette 1re édition est « La ville de demain », avec pour objectif de favoriser la pluralité des regards entre les grands rêves de villes et nouvelles utopies urbaines, de la ville verte et durable à la ville intelligente et connectée, ou encore Smart City. Une orientation qui laissera place à l’interactivité technologique et à l’expression des solutions immersives et innovantes. Mais une place importante est aussi faite à l’imagination, aux romans et bandes dessinées d’anticipation et de science-fiction, et à la littérature jeunesse. Alors n’hésitez pas à venir échanger votre vision avec les auteurs, des conférences, débats, ateliers animeront vos visites. [Le programme](https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2022-03/Programme%20salon%20du%20livre%20de%20SQY%20web%2014%2003%202022.pdf)

Entrée libre sur inscription

La première édition du Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous ouvre grand ses portes au Vélodrome National les vendredi 1er et samedi 2 avril 2022.

Vélodrome Place de la Paix Celeste MONTIGNY-LE-BX



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T19:00:00