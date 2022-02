Les Visionnaires, 1er Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines les 01 et 02 avril Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines,1 Rue Laurent Fignon,78180 Montigny-le-Bretonneux, 1 avril 2022, Montigny-le-Bretonneux.

Essayistes, romanciers, auteurs jeunesse, scénaristes et dessinateurs de BD : ils sont plus de 90 auteurs à vous donner rendez-vous les 1er et 2 avril au Vélodrome national, à Montigny-le-Bretonneux. Sont attendus entre autres : Michael Christie, Jean-Baptiste de Panafieu, Isabelle Kocher de Leyritz, Jérôme Fourquet, Etienne Klein, Alexandra Koszelyk, Ariel Kyrou, Bruno Patino… Des espaces thématiques seront proposés dans l’enceinte du vélodrome, avec notamment un espace dédié univers jeunesse et young adult, et au centre du salon un grand espace pour les pratiques numériques. _Les Visionnaires_, Salon du livre placé sous le signe de l’innovation – ADN de SQY – ont choisi pour thème de l’édition 2022 « _La ville de demain_ ». ### Inventer demain Quels sont les enjeux des nouvelles technologies, des nouveaux modes de vie et de consommation, du transhumanisme ? Reste-t-il encore un pouvoir de l’imaginaire ? La « ville de demain », sera-t-elle verte et durable, intelligente et connectée ? Rencontres, tables rondes et débats, _Les Visionnaires_ proposeront une pluralité des regards pour concevoir un modèle urbain adapté aux mutations, et avec lui une nouvelle manière de vivre ensemble. ### Un Salon, 2 espaces Les Visionnaires, c’est un seul Salon du livre, mais qui se tient dans deux espaces à la fois : au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, et aussi en ligne, via une application dédiée. Plus qu’une déclinaison virtuelle, le Salon du livre digital sera un écho de la manifestation, tout en offrant des propositions originales : animations digitales avec des auteurs, retransmission des grands débats, cafés d’auteurs, ateliers, contenus web spécifiques. ### Le vendredi dédié aux scolaires Le Vélodrome affiche complet pour la journée du vendredi 1er avril : plus de 400 scolaires y ont déjà rendez-vous. Venues des 12 communes de l’agglomération, 17 classes des écoles élémentaires de l’agglomération ayant participé aux projets Graines de papier mené par le réseau des médiathèques de SQY et au projet Culture open Classe initié par SQY suivront un programme taillé sur mesure. Mais le Salon du livre digital offre des possibilités de connexions illimitées – ou presque ! ### Des rencontres pour le secondaire Deux rencontres en ligne sont proposées le 1er avril pour les classes de fin de collège et secondes. Un atelier le matin pour comprendre le phénomène du hacking, se familiariser avec les enjeux sociaux des réseaux et comprendre le piratage pour mieux s’en protéger. Il sera animé par Samuel Verley, auteur de Qui sont les hackers, éd. Ricochet. L’après-midi, l’intelligence artificielle et le transhumanisme seront au cœur des débats avec Philippe Dumont, auteur de La Loi des pyramides, éd. Alice. Des débats et un Prix Le salon sera inauguré en soirée, vendredi 1er avril, et ouvert à tout public de 18h à 22h. Débats, cafés d’auteurs, stands de dédicaces, ateliers d’écriture et animations pour tous rythmeront cette soirée et la journée du 2 avril. Saint-Quentin-en-Yvelines décernera son premier [Prix du Livre](https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/salon-du-livre-le-prix-du-livre-de-sqy-25415) le samedi, en début d’après-midi. Trois titres sont en lice, à retrouver sur [www.sqy.fr/lesvisionnaires](http://www.sqy.fr/lesvisionnaires). Bonne nouvelle, vous avez jusqu’au 1er avril pour voter.

